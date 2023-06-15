ميسان.. الدفاع المدني يخمد حريقاً كبيراً في سوق النجارين ويطلب تحقيقاً أمنياً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق كبير اندلع داخل عدد من ورش النجارة ومخازن الاصباغ بمحافظة ميسان، جنوبي العراق، من دون تسجيل إصابات بشرية، فيما طلبت تحقيقاً أمنياً لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "فرق الدفاع المدني نجحت بإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل عدد من ورش النجارة ومخازن الخشب ومخازن للأصباغ تحتوي على كميات كبيرة من مادة (الثنر) شديد الاحتراق مسقفة بألواح الجينكو مخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في السوق النجارين بمحافظة ميسان".

وأضافت المديرية أن "فرقها استنفرت وطوقت النيران وعزلت الحادث عن المخازن والورش المجاورة لتنفيذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط السوق المحترق لتسيطر على النيران رغم خطوة تفجر عبوات (الثنر) أمام رجال الدفاع المدني حتى انهت الحادث بشكل كامل دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق".