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ميسان.. افتتاح مستشفى متخصص بعلاج الأطفال من فيروس كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-18T11:09:02+0000
ميسان.. افتتاح مستشفى متخصص بعلاج الأطفال من فيروس كورونا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة ميسان، اليوم الخميس، عن افتتاح مركز جديد للشفاء في المحافظة خاص بالأطفال المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وقال مسؤول اعلام صحة ميسان، محمد الكناني لوكالة شفق نيوز، إن " دائرة صحة المحافظة افتتحت اليوم مركز الشفاء الذي أكملت أسسه العتبة الحسينية داخل مستشفى الطفل، حيث تم تحويله إلى مركز (كوفيد للأطفال) من أصحاب الحالات الحرجة".

وبين الكناني، أن "المركز الجديد يحوي على 80 سرير، ويتضمن عناية مركزة، ومجهز بكافة الأجهزة الطبية المطلوبة".

وتابع، أن" المحافظة لم تسجل حتى الآن أي إصابة بفيروس كورونا الجديد، إلا أنها تسعى لان تكون مستعدة لاي حالة طارئة".

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