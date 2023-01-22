ميسان.. استهداف منزل استاذ جامعي بعبوة ناسفة ودعوات لسن قوانين تحمي الملاكات التدريسية

شفق نيوز/ أعلنت جامعة ميسان، يوم الأحد، استهداف منزل أحد أساتذتها بعبوة ناسفة، عادة ذلك "تعدياً سافراً" على حياة الأساتذة الجامعيين.

وقالت الجامعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بحدود الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد أقدمت أيادٍ مجهولة على جريمة بشعة جديدة باستهداف الأستاذ الجامعي الدكتور (عدي جاسم محمد) أحد أساتذة كلية الإدارة والاقتصاد ومدير قسم الشؤون المالية والإدارية في جامعة ميسان باستهداف منزله بعبوة ناسفة , أدت إلى حصول أضرار مادية في منزله وسيارته الحكومية، عبرت من خلالها عن مدى خطورة هذا الاعتداء على حياة التدريسيين والأكاديميين".

واعتبر البيان، الاعتداء "تطاولاً وتعدياً سافرا" على عقول العلماء وحياة الأساتذة الجامعيين، لذا تستنكر رئاسة جامعة ميسان بأساتذتها ومفكريها وكوادرها هذه الإعمال البشعة التي يقوم بها مجهولون يسعون من خلالها إلى تعطيل المسيرة العلمية والتعليمية مع بداية أمتحانات الفصل الأول للعام الدراسي الجديد".

وطالبت الجامعة، الجهات الحكومية والأمنية في محافظة ميسان بـ"الإسراع بالتحقيق في ملابسات الحادث وكشف الجناة وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

وختمت بالقول، إن "هذا الاعتداء الغاشم لم ولن يثنِ من عزيمة الكوادر التدريسية والوظيفية في جامعة ميسان من مزاولة أعمالهم وتدريس أبنائهم الطلبة خدمة للعراق والمحافظة".

وطالبت رئاسة جامعة ميسان في بيانها هذا، "الجهات التشريعية إلى سن وتشريع القوانين التي تحمي الملاكات التدريسية في الجامعات العراقية من الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي يتعرضون لها للحفاظ على حياتهم خلال مسيرتهم العلمية.