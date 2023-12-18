أمير الأيزيديين يدعو أبناء طائفته للدفاع عن حقوقهم من خلال صناديق الاقتراع

شفق نيوز/ ناشد أمير الطائفة الأيزيدية في العراق ورئيسها في العالم حازم تحسين بك، يوم الاثنين، جميع الإيزيديين الذين يقيمون في المناطق خارج حدود إقليم كوردستان بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات.

وقال الأمير حازم، في مؤتمر صحفي عقد اليوم بعد أدائه لصوته في قضاء شيخان شمال الموصل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "هذا اليوم يعتبر يوماً هاماً"، داعيا الأيزيديين إلى "الخروج إلى مراكز الاقتراع والتصويت لاختيار من يمثلهم في الحكومات المحلية".

وأشار حازم إلى أن "أكثر من 80% من الأيزيديين يعيشون في محافظة نينوى"، مؤكدا على "ضرورة أن يدافعوا عن حقوقهم و مكتسباتهم الشرعية، خاصة في مناطق شيخان وسنجار والمناطق الأخرى في نينوى".