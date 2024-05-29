أمير الايزيديين يطالب بفتح مقبرة "بئر علو عنتر" الجماعية في تلعفر

شفق نيوز/ طالب أمير الايزيدية في العراق والعالم حازم تحسين سعيد، يوم الأربعاء، الحكومة العراقية بالاهتمام بفتح المقبرة الجماعية (بئر علو عنتر) في قضاء تلعفر.

وقال إعلام مكتب المجلس الروحاني الايزيدي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الأمير "طالب الحكومة العراقية والمؤسسات الرسمية المختصة. بالاهتمام أكثر في افتتاح المقبرة الجماعية (بئر علو عنتر) في قضاء تلعفر".

وأكد سعيد، بحسب البيان، على "أننا واثقون وحسب المعلومات المتوفرة من الناجين والناجيات بأن توجد المئات من رفات الضحايا الإيزيديين في هذه المقبرة".

وأضاف أنه "ينبغي ان تهتم اللجان المختصة وبعناية في رفع الرفات والإسراع في إجراء فحوصات ال(DNA) لمعرفة مصير المختطفين والمختطفات من ابناء الديانة الايزيدية".

وأشار الأمير، الى ان "رفع الرفات وكشف مصير المختطفين والمختطفات يعتبر من أحد أركان تحقيق العدالة للضحايا و دليل لإثبات الإبادة الجماعية للايزيديين في سنجار".

وبيّن أن "من المهم فتح المقابر الجماعية لضحايا داعش الارهابي ومراعاة المعايير الدولية في هذا المجال كي نضمن حقوق الضحايا جميعا، ويتعرف العالم كله على الجرائم البشعة التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي بحق المدنيين والعزل من أبناء الديانة الايزيدية".

يشار إلى أن تنظيم داعش اجتاح قضاء سنجار في صيف 2014 وارتكب جرائم إبادة جماعية بحق الإيزيديين كما قام باختطاف أكثر من خمسة آلاف من النساء والأطفال وما زال المئات منهم مجهوليّ المصير.