مياه الأمطار تغمر شوارع الحلة وتدخل المنازل (صور)

شفق نيوز- بابل

ما تزال عدة أحياء وشوارع في وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، مغمورة بمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت منذ ليلة أمس الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محافظة بابل سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار في العراق عدا إقليم كوردستان، ما تسبب بدخول المياه إلى عدد من المنازل وغرق الطرق الرئيسة.

وباشرت فرق الدفاع المدني والبلدية وإدارة الصرف الصحي باستنفار معداتها للعمل على تصريف المياه وإعادة فتح الشوارع.

ووثقت كاميرا وكالة شفق نيوز، عدة صور لشوارع وأحياء مدينة الحلة، حيث تغمر المياه شوارع المدينة ومنازلها، وسط معاناة الأهالي.