مياه الأمطار تغلق جامع النوري الكبير في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في أوقاف نينوى، اليوم الاثنين، بأن جامع النوري الكبير في الموصل أُغلق بشكل مؤقت بعد ظهور تسربٍ لمياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة ليلة أمس، مشيراً إلى أن الخلل كان واضحاً على الجهة اليمنى من المصلى داخل الجامع.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الشركة المنفذة لأعمال الإعمار باشرت على الفور بإجراءات الصيانة من أعلى السقف لمعالجة موقع التسرب، الأمر الذي استدعى إغلاق الجامع بشكل كامل لحين الانتهاء من الإصلاحات، مُرجحاً أن تستغرق الأعمال أقل من أسبوع ليُعاد بعدها فتحه أمام المصلين.

ومطلع أيلول الماضي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الجامع النوري الكبير ومئذنته الحدباء في قلب الموصل القديمة، بعد إعادة إعمارهما بتمويل من دولة الإمارات، وإشراف منظمة اليونسكو ضمن مشروع إحياء روح الموصل.

ويُعد جامع النوري الكبير أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في الموصل، وقد تعرّض للتفجير إبان سيطرة تنظيم داعش، قبل أن يُعاد إعماره ضمن مشروع “إحياء روح الموصل” بإشراف اليونسكو وبدعمٍ من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتُتح الجامع رسمياً بحضور رئيس الوزراء العراقي في آذار/مارس الماضي، ليعود بعد سنواتٍ من الدمار معلماً نابضاً في المدينة القديمة.