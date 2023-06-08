مياه العمرانية تبتلع طفلاً في ديالى ورصاصات "عشائرية" تنهي حياة شخص بذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، يوم الخميس، بغرق طفل في جدول مائي شرقي المحافظة، فيما أجهز مسلحون على مواطن بسبب خلاف عشائري في ذي قار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "طفلا يبلغ من العمر 8 سنوات غرق في جدول اروائي بأطراف قرية العمرانية بين قضاء بلدروز وحدود ناحية الوجيهية 35 كم شرق بعقوبة".

واضاف أن "جثة الطفل تم انتشالها ونقلها إلى دائرة الطب العدلي".

وتشهد ديالى خلال الصيف العشرات من حوادث الغرق بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.

وفي ذي قار، قال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، ان "مواطنا قتل بهجوم مسلح قرب (الخطوة) -مرقد ديني- بمنطقة المنصورية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بعدما تلقى 6 رصاصات في جسده نتيجة هجوم مسلح تعرض له".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث تشير الى انه بسبب خلاف عشائري بين الجناة والمجنى عليه".