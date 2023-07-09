مياه العراق تبتلع الهاربين من القيظ.. 3 حوادث و7 غرقى خلال ساعات

شفق نيوز/ في ثالث حادث غرق خلال ساعات، لفظ أب وابنتاه أنفاسهم الأخيرة، غرقاً في نهر الزاب الصغير، بقضاء كويسنجق ضمن مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

مصدر محلي، أخبر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع عصر اليوم حيث قضى ثلاثة أشخاص غرقا في نهر الزاب الصغير وهم أب وابنتاه".

وأضاف المصدر، أن "حيثيات الحادثة غير واضحة لغاية الآن، لكن فرق الدفاع المدني مستمرة في محاولة انتشال الجثث الثلاثة"، مبيناً أن "أعمار الفتاتين تتراوح بين 13 إلى 14 عاماً، وهم من أهالي ناحية سيگردكان التابعة لقضاء كويسنجق بمحافظة اربيل".

وفي وقت سابق من اليوم، لقيت طفلتين مصرعهما في نهر الزاب الأسفل بمنطقة (تل الذهب) بأطراف ناحية العباسي جنوب غربي كركوك، قبل أن يتمكن الأهالي من انتشال جثة إحداهن فيما تواصل الشرطة النهرية البحث عن جثة الأخرى.

وفي ديالى، لم يختلف المشهد، إذ قضى طفلان غرقاً في جدول إروائي خلال محاولتها السباحة في قرية (ابو جسرة) التابعة لناحية الوجيهية 25 كم شمال شرق بعقوبة، إذ انتشلت الشرطة النهرية جثتي الغريقين فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد محافظات عراقية عدة، لاسيما تلك المطلة على جداول وروافد نهري دجلة والفرات، العشرات من حوادث الغرق خلال فصل الصيف، وذلك بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة السباحة في تلك الأنهر والجداول.