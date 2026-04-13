مياه الصدور تنهي حياة شاب من بغداد

شفق نيوز– ديالى

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بغرق شاب من أهالي بغداد أثناء رحلة سياحية قرب منطقة الصدور، عند أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب نزل إلى المياه بغرض السباحة، إلا أن التيارات المائية القوية جرفته، ما أدى إلى فقدانه دون العثور على جثته حتى الآن".

وأضاف أن "فرق الإنقاذ باشرت عمليات البحث في موقع الحادث، في محاولة لانتشال الجثة".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الحادثة تُعد ثالث حالة غرق تُسجَّل في محافظة ديالى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".