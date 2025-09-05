مياه الشرب "آمنة".. بيانات رسمية تؤكد مطابقتها للمعايير الصحية

شفق نيوز- بغداد/ بابل

نفت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول تلوث مياه الشرب في عدد من محافظات البلاد، مؤكدة أن الفحوصات المختبرية أثبتت صلاحيتها للاستخدام البشري.

وقالت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "فرقاً فنية متخصصة من وزارتي الموارد المائية والصحة والبيئة أجرت فحوصات مختبرية دورية ومستمرة لعينات مياه الشرب، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية والمعايير الصحية"، مشيرة إلى أن "نتائج الفحوصات أكدت أن المياه صالحة للاستخدام البشري".

وشددت على أن "ما يتم تداوله بشأن تلوث المياه لا أساس له من الصحة"، داعية المواطنين إلى "التعامل مع المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تثير البلبلة في الرأي العام".

وأكدت الوزارة "استمرار الرقابة على المنظومات والمحطات لضمان وصول ماء صالح وآمن إلى المواطنين".

من جانبها، ذكرت خلية المتابعة في ديوان محافظة بابل، في بيان، أن الدوائر المختصة عقدت اجتماعاً بحضور رئيس لجنة الصحة والبيئة بشأن الإطلاقات الأخيرة للمياه من خزين سد الثرثار وما رافقها من تغير في لون ورائحة المياه.

وأضاف البيان أن "نتائج النماذج المأخوذة خلال الشهر الماضي طبيعية وتخلو من أي ملوثات بكتيرية، كما أن نسب مواد التعقيم المضافة ضمن المستويات المعتمدة"، مؤكداً أن "مديرية ماء بابل تعمل بكامل طاقتها لتصفية وتنقية المياه بجودة عالية ومعالجة آثار التغير في اللون والرائحة".

وأشار إلى أن "الدوائر الرقابية أخذت نماذج أرسلت إلى المختبرات لفحصها بخصوص الزرع الميكروبي والعناصر الثقيلة، والنتائج الأولية إيجابية وتؤكد أن المياه المجهزة ضمن المحددات الطبيعية".

وختم البيان بالقول إن "الحكومة المحلية مهتمة بكافة القضايا التي تمس صحة وسلامة المواطنين، وتؤكد ضرورة تلقي المعلومات من المصادر المختصة وعدم الترويج لما يصدر من جهات غير رسمية".