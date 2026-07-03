مياه البصرة تودّع الأملاح.. وثيقة رسمية تظهر "انفراجة" في الأزمة

شفق نيوز- البصرة

أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية الموارد المائية في البصرة، انخفاضاً ملحوظاً في التراكيز الملحية بمختلف مناطق المحافظة، مقارنة بقراءات العام الماضي.

ويدل ذلك على تطور يعكس تحسناً نسبياً في نوعية المياه بعد سنوات شهدت فيها ارتفاعاً كبيراً في نسب الملوحة، لاسيما في مناطق جنوبي البصرة.

ووفقاً للوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن موقع دجلة – القرنة سجّل 1020 TDS مقابل 1300 العام الماضي، فيما سجل الفرات - المدينة 1420 مقابل 1540، والدير 1255 مقابل 1565، كما انخفضت ملوحة موقع كتيبان إلى 2510 بعد أن كانت 5700 في القراءة السابقة.

وبيّنت، أن مركز البصرة سجل 5100 TDS مقارنة بـ14420 في العام الماضي، فيما انخفضت الملوحة في أبي الخصيب إلى 5600 بعد أن كانت 17400، وسجلت منطقة سيحان 17430 مقابل 29400 سابقاً، وهو ما يمثل تراجعاً واضحاً في التراكيز الملحية المسجلة بمحطات الرصد التابعة لمديرية الموارد المائية في المحافظة.

وكان النائب عن البصرة، أحمد طه الربيعي، حذر في 26 حزيران/ يونيو 2026، من ارتفاع تركيز ملوحة المياه المستمر بدءاً من جنوب المحافظة وصولاً إلى شمالها، فيما أشار إلى أن هذا الأمر يهدد الثروة السمكية والحيوانية وقطاع الزراعة.

وعانت محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، خلال السنوات الماضية من ارتفاع نسبة الملوحة في المياه جعلتها في بعض الأحيان غير صالحة حتى للاستخدامات المنزلية بسبب موجة الجفاف الشديدة التي ضربت العراق منذ العام 2020 واستمرت حتى العام 2025 جراء شح الأمطار و"حرب المياه" من قبل دول المنبع التي تغذي نهري دجلة والفرات الإطلاقات المائية، ما أدى إلى تمدد اللسان الملحي القادم من الخليج نحو مدينة البصرة.