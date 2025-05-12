موكب زفاف يتحول إلى مأساة بكركوك.. مصرع سائق حرقاً وإصابة أربعة من عائلته (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك، يوم الاثنين، بمصرع سائق مركبة حرقًا، وإصابة أربعة من أفراد عائلته بجروح متفاوتة، إثر حادث سير مروّع وقع أثناء مشاركتهم في موكب زفاف.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع على طريق مطار كركوك، عندما انحرفت إحدى السيارات المشاركة في الموكب واصطدمت بشاحنة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المركبة ووفاة سائقها على الفور، فيما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأشار المصدر، إلى أن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا في الحادث لمعرفة ملابساته.