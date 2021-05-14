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موكب زفاف يتحول إلى "مأتم" بسبب حادث سير "مروع" في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-14T17:28:40+0000
موكب زفاف يتحول إلى "مأتم" بسبب حادث سير "مروع" في الموصل

شفق نيوز/ قضى شخص وأصيب أربعة آخرين، يوم الجمعة، في حادث سير "مروع" غربي مدينة الموصل شمالي العراق.

وأبلغ مصدر محلي وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا توفي واصيب اربعة اخرين بجروح خطيرة بحادث سير ضرب موكب زفاف مر بالقرب من قرية عين فرس التابعة لناحية زمار الواقعة غربي مدينة الموصل.

وأشار المصدر؛ أن سائق العجلة كان يقود بسرعة جنونية بحسب شهود عيان مما ادى الى انحراف العجلة عن مسارها وانقلبت أكثر من مرة حتى استقرت إلى جانب الطريق.

وبحسب المصدر فإن حصيلة الضحايا قد ترتفع بسبب الاصابات الحرجة التي تعرض لها ركاب العجلة.

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