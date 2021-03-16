موكب رئيس جامعة الموصل يدهس طالبتين داخل الحرم الجامعي

شفق نيوز / أصيبت طالبتان في جامعة الموصل، يوم الثلاثاء، إثر حادث دهس تسبب به موكب رئيس الجامعة داخل الحرم الجامعي.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "طالبتين في جامعة الموصل، تعرضتا صباح اليوم، إلى حادث دهس داخل الحرم الجامعي، من قبل إحدى سيارات موكب رئيس الجامعة (د قصي الأحمدي)".

وأضاف المصدر، أن "الحادث وقع بالقرب من كلية التمريض، وتسبب بإصابات متفاوتة للطالبتين، حيث أصيبت الأولى بإصابة بالغة في رأسها، بينما أصيبت الثانية ببعض الجروح والرضوض، نقلتها على إثرها إلى المستشفى بسيارة إسعاف".

وأوضح أن "عدد سيارات موكب رئيس جامعة الموصل كان ثلاث سيارات، وتعرضت إحداها لأضرار بالغة، بعد اأن صدمتها السيارة التي كانت تسير خلفها".