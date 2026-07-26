موكب حسيني يقطع 90 كيلومتراً عبر الصحراء إلى كربلاء (صور)

شفق نيوز- بغداد

يواصل "موكب الزهراء" الحسيني، من أهالي قضاء النصر في محافظة ذي قار مسيرته السنوية إلى مدينة كربلاء، قاطعاً أكثر من 90 كيلومتراً عبر الطريق الصحراوي في رحلة تستغرق بين يومين وثلاثة أيام، وسط درجات حرارة مرتفعة، لإحياء زيارة الأربعين.

وقال مسؤول موكب الزهراء مصطفى جواد، إن الموكب يواصل هذه المسيرة منذ 22 عاماً، انطلاقاً من النصر والاستعداد من مقام السيد الأخيضر، مبيناً أن المشاركين يسيرون نهاراً رغم حرارة الشمس، استذكاراً لمظلومية الإمام الحسين، ومواساةً للسيدة زينب ابنة الإمام علي، وأسرة الإمام الحسين الذين ساروا سبايا بعد واقعة الطف إلى الشام.

وأضاف جواد، أن عدد المشاركين عند انطلاق الموكب يتجاوز 1500 زائر وزائرة من أبناء قضاء النصر والقرى والأرياف المحيطة، فيما يرتفع العدد تدريجياً ليصل إلى نحو 4000 زائر عند دخول مدينة كربلاء، بعد انضمام زائرين من مناطق مختلفة إلى المسيرة.

وأوضح أن الطريق الصحراوي الذي يسلكه الموكب كان يفتقر في السنوات الماضية إلى المواكب الخدمية أو أماكن الاستراحة، الأمر الذي جعل الزائرين يعتمدون على ما يحملونه معهم طوال الرحلة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت نصب عدد قليل من المواكب على الطريق، حيث ينتظرون الزائرين لتقديم المياه والمشروبات الباردة والطعام وأماكن الاستراحة، في مشهد يجسد روح التكافل وخدمة زائري الإمام الحسين.

وخلص جواد، إلى أن استمرار هذه المسيرة السنوية يعكس تمسك أهالي قضاء النصر بإحياء الشعائر الحسينية والمحافظة على الطريق الصحراوي الذي ارتبط بذاكرة الزائرين، ليبقى رمزاً للصبر والوفاء والتضحية في طريق كربلاء.