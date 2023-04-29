موكب السوداني يتسبب بمصرع شابة وإصابة أخرى في شارع مطار بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمصرع شابة وإصابة أخرى بحادث اصطدام عجلات في شارع مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن حادث اصطدام عجلات حدث عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في شارع مطار بغداد الدولي، أسفر عن إصابة موظفة تعمل داخل المطار تدعى (هبه محمد كريم حسين الربيعي - تولد 1991)، ومصرع شابة تدعى (اسراء وليد خير الله الراوي - تولد 1998)"

وبين المصدر، أن قوة أمنية هرعت الى منطقة الحادث، مشيرا الى أن سيارة إسعاف نقلت المصابة الى مستشفى الفرات، فيما أخليت جثة المتوفاة الى دائرة الطب العدلي.

وبحسب المصدر، فإن المسبب هو موكب رئيس الوزراء اثناء دخوله الى مطار بغداد الدولي مع وزير الداخلية، موضحا أن مركز شرطة المطار تبنى التحقيق في الحادث.

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد زار، صباح اليوم، مطار بغداد الدولي، غربي العاصمة، برفقة وزيري الداخلية والنقل لافتتاح الشارع المؤدي إلى صالة المسافرين في المطار.

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