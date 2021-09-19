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موقف كورونا في العراق.. تصاعد جديد باعداد الوفيات والاصابات

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-19T13:16:59+0000
موقف كورونا في العراق.. تصاعد جديد باعداد الوفيات والاصابات

  شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق، يوم الاحد، تصاعداً جديدا باعداد الاصابات تجاوز الالفي اصابة مع 47 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان موقفها اليومي، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مختبراتها سجلت 2515 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع تماثل 5067 حالة للشفاء التام من المرض.

وأشارت الصحة إلى تسجيل 47 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق، لافتة في ذات الوقت إلى تلقي 57900 شخص للقاح كورونا في 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت، أمس السبت، انخفاضاً كبيرا بإصابات فيروس كورونا لأول مرة من أشهر بلغ 1959 اصابة و36 حالة وفاة.

وتنشر وكالة شفق نيوز، أدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق اليوم الاحد.

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