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موقف رسمي عن اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-18T10:37:48+0000
موقف رسمي عن اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي

شفق نيوز/ كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم السبت، عن موعد اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي، التي جرت مؤخراً.

وقال مدير إعلام الوزارة احمد العبيدي، لوكالة شفق نيوز، إنه  "لا يوجد موعد محدد لإعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي"، مبيناً أن "تصحيح دفاتر الطلبة الامتحانية مازال مستمراً حتى اللحظة".

وبين العبيدي أن "اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي، التي جرت مؤخراً، سيكون بعد اكتمال التصحيح والتدقيق لدفاتر امتحانات الطلبة في عموم العراق".

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، لوكالة شفق نيوز، إن الموعد الأولي لاعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية سيكون في نهاية شهر ايلول الجاري.

وتجري كوادر الوزارة حالياً عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي الفروع العلمي الاحيائي والتطبيقي والادبي والاعداديات المهنية، ليتم بعدها عملية تدقيق ونقل درجات الامتحان، وفق ماذكره المصدر.

وانتهت الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي 2020-2021 الدور الاول في الحادي عشر من شهر ايلول الحالي.

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