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موقف بالحوادث المرورية في بغداد ومحافظة عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-08T20:52:22+0000
موقف بالحوادث المرورية في بغداد ومحافظة عراقية

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بتسجيل حادثين مروريين أحدهما في العاصمة بغداد، والآخر في محافظة الديوانية.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "حادث اصطدام في بغداد الرصافة، ضمن منطقة الرستمية بالقرب من الكلية العسكرية بين مركبتين بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه، ما أدى إلى أضرار مادية بالمركبتين دون إصابات".

وأضاف المصدر، أن "حادث اصطدام آخر في محافظة الديوانية، بين مركبتين على طريق نجف غماس قرب سيطرة آل عطية، بين مركبتين، بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه ما أدى إلى وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين".

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