موقع أمريكي: مساحة العراق تشكل 0.3% من مساحة دول العالم

شفق نيوز/ شكلت مساحة العراق 0.3% من مساحة دول العالم حسب موقع "Worldometer" الأميركي الذي يُعنى بالسكان.

وقال الموقع في جدول له واطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مساحة العراق شكلت 0.3% من مساحة دول العالم وهو بالتالي يحتل المرتبة 59 من بين 234 دولة مدرجة بالجدول من حيث المساحة"، مبينا أن "مساحة العراق بلغت 438.317 الف كيلو متر مربع او ما يوازي 169.235 الف ميل".

وعربيا جاء العراق بالمرتبة التاسعة من حيث المساحة بعد كل من الجزائر التي شكلت مساحتها 1.6% من مساحة دول العالم ومن ثم جاءت السعودية التي شكلت مساحتها 1.4 % من مساحة دول العالم ومن ثم جاءت السودان 1.2% وليبيا 1.2% ومصر 0.7% والصومال 0.4 % واليمن 0.4% ومن ثم المغرب 0.3%.

اما على المستوى العالمي فقد احتلت روسيا المرتبة الأولى بأكبر مساحة بالعالم حيث شكلت 11% من مساحة العالم ومن ثم جاءت الصين ثانيا حيث شكلت 6.3% من مساحة العالم ومن ثم جاءت كندا ثالثا حيث شكلت 6.1% من مساحة العالم، اما اصغر مساحة بالعالم فكانت نصيب جزر القناة تسبقها الفاتيكان.