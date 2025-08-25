موقع متخصص: 59% من العراقيين يحصلون على مياه نظيفة

شفق نيوز- بغداد

كشف موقع World Population Review، المختص بالإحصاءات السكانية، أن 59% من العراقيين يحصلون على مياه نظيفة مُدارة بأمان خلال عام 2025.

وأوضح الموقع، في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن نسبة السكان في العراق الذين يحصلون على المياه الأساسية تصل إلى 98%، بينما يحصل نحو 59.74% منهم على مياه نظيفة مُدارة بأمان.

وأشار التقرير إلى أن هناك 11 دولة حول العالم يحصل سكانها على المياه الأساسية والمياه النظيفة بشكل كامل، منها هنغاريا، سنغافورة، هونغ كونغ، نيوزيلندا، الكويت، آيسلندا، وجبل طارق.

وأضاف التقرير أن الكويت تتصدر الدول العربية في حصول سكانها على المياه الأساسية والنظيفة بنسبة 100%، تليها البحرين بنسبة 98.9%، ثم قطر 96.65%، عمان 90.85%، الأردن 85%، فلسطين 80%، تونس 74%، الجزائر 70%، والعراق، فيما جاءت لبنان في آخر القائمة بنسبة 47%.