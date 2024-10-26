موقع: كل مواطن عراقي يحتاج الى 75 شجرة لانتاج ما يكفي من الاوكسجين

شفق نيوز/ كشف موقع "نمبيو" الذي يُعنى بحياة الناس لدول العالم، ان كل مواطن عراقي يحتاج الى 75 شجرة لانتاج ما يكفي من الاوكسجين.

وقال الموقع في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان كل راكب عراقي ينتج 1.647 كغم من ثاني اوكسيد الكاربون سنويا نتيجة تنقله الى العمل او المدرسة، مبينا ان ذلك يحتاج الى 75 شجرة لكل شخص راكب لانتاج ما يكفي من الاوكسجين.

واضاف ان وسائل التنقل الرئيسية المستخدمة الى العمل او المدرسة هي السيارات بنسبة 66.76% ، تليها المشي الى العمل بنسبة 12.9% ، تليها العمل داخل المنزل بنسبة 9.9% .

وتابع الموقع أن الوسائل الاخرى هو بواسطة الباص بنسبة 5% ، و استخدام الدراجات النارية بنسبة 2.56% ، وبنفس النسبة بواسطة الدراجة الهوائية.