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موقع عالمي يصنف العراق من بين الدول "المتطرفة" بمخاطر السفر

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-19T08:55:09+0000
موقع عالمي يصنف العراق من بين الدول "المتطرفة" بمخاطر السفر

شفق نيوز/ نشر موقع International SOS المختصة بتشخيص المخاطر الصحية، يوم الأحد، خريطة سنوية للسفر في العام 2022 حيث صنف العراق ودولتين أُخريين من بين الدول الـ"متطرفة" من حيث مخاطر السفر إليها.

وذكر الموقع في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان الخريطة المحدثة لـSOS الدولية، التي صممها خبراء الطب والسلامة، صنفت المخاطر الحالية لجميع البلدان التي تمنح المؤسسات فهماً شاملاً للمخاطر المتعلقة بالأسواق التي تعمل فيها وتسافر إليها.

وعَرَض الموقع في خريطته تصنيفات المخاطر الطبية والأمنية وسلامة الطرق المحدثة لكل بلد، مما يؤدي إلى نظرة عامة شاملة للمخاطر حسب الوجهة.

ووفقا للخريطة فإنه تم تحديد كل من: العراق، وسوريا، وجنوب السودان على أنها بعض البلدان التي تم تصنيفها على أنها "متطرفة" من حيث مخاطر السفر المتعلقة بأمن السفر.

فيما تعد فنزويلا، وهايتي، وكوريا الشمالية من بين الدول التي تعاني من مخاطر السفر العلاجية "العالية جدًا"، وتم تضمين المملكة العربية السعودية، وفيتنام، وجنوب إفريقيا من بين البلدان التي يبلغ معدل وفيات الطرق فيها أكثر من 25 شخصاً لكل 100 ألف نسمة.

وصنفت دول شمال أوروبا إلى جانب سويسرا، ولوكسمبورغ، وسلوفينيا من الدول المنخفضة المخاطر للفئات الثلاث الامنية والطبية ووفيات الطرق.

واعتبرت ان الدنمارك ،وفنلندا، والنرويج من بين البلدان التي تجمع بين مخاطر طبية "منخفضة" للسفر ، ومخاطر أمنية "غير كبيرة" أثناء السفر ، ومعدل وفيات على الطرق أقل من 10 لكل 100 ألف نسمة.

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