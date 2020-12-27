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موقع عالمي يتحدث عن جودة الحياة في العراق: المواطنون يعيشون حياة "متوسطة"

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-27T07:18:11+0000
موقع عالمي يتحدث عن جودة الحياة في العراق: المواطنون يعيشون حياة "متوسطة"

شفق نيوز/ اعتبر تقرير نشر على موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن مؤشر جودة الحياة في العراق تعتبر متوسطة.

واوضح التقرير بحسب اخر تحديث له في شهر كانون الاول 2020، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز إلى إٔن "مؤشر جودة الحياة في العراق تعتبر متوسطة حيث بلغت 95.65 من أصل 240".

واعتمد المؤشر على ثمانية فقرات تمثل جودة الحياة في الدول وهي القوة الشرائية والأمان والرعاية الصحية والمناخ وتكلفة المعيشة وسعر العقارات وحركة المرور والتلوث.

واضاف ان "القوة الشرائية في العراق تعتبر منخفضة جدا حيث تبلغ 39.59%، فيما يعتبر مؤشر الأمان متوسط حيث سجل 51.23%"، مبينا أن "مؤشر الرعاية الصحية في العراق هو الاخر كان متوسط حيث سجل 44.57%".

وتابع أن "مؤشر المناخ كان معتدل حيث سجل 46.98% فيما كان مؤشر تكلفة المعيشة منخفض جدا حيث سجلت 32.97%، أما مؤشر سعر العقار الى الدخل فكان متوسطا حيث سجل 9.06%".

واشار الى ان "مؤشر وقت تنقل حركة المرور كان معتدل حيث سجل 36.12%، في حين سجل مؤشر التلوث ارتفاعا حيث بلغ 73.31%".

يذكر أن موقع "numbeo" تم إطلاقه عام 2009، ويعتبر مصدراً من قبل العديد من الصحف والمجلات العالمية.

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