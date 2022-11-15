موقع عالمي: عدد سكان العراق يتجاوز 44 مليون نسمة في 2022

شفق نيوز/ كشف موقع World Population Review الأمريكي الذي يعني بالتعداد السكاني ان سكان العراق يتجاوز 44 مليون نسمة في 2022، مشيرا إلى أن النمو السكاني في العراق سيستمر ليتجاوز نهاية القرن أكثر من 107 مليون نسمة.

وقال الموقع في تقرير له اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه "وفقًا لتوقعات عدد سكان العراق الحالي يبلغ حاليا 44.865.702 مليون نسمة لعام 2022"، مبينا ان "توقعات عدد سكان العراق وفقا للأمم المتحدة في تموز الماضي بلغ 44.496.122 نسمة".

واضاف ان "عدد سكان العراق سيستمر في النمو لبقية القرن، متجاوزا 100 مليون شخص بحلول نهاية عام 2085، وبحلول نهاية القرن، من المتوقع أن يصل عدد سكان العراق إلى 107.33 مليون نسمة".

واضاف ان "النمو السكاني في العراق حاليا يبلغ معدل 2.32٪ سنويًا، وهو بذلك يضيف أقل بقليل من مليون شخص كل عام"، لافتا إلى أن "معدل الولادات اليومية يبلغ معدل 3.294 الاف طفل يوميا، فيما تبلغ معدل الوفاة فيه 540 شخص يوميا".

واشار الى انه "على الرغم من الصراع الدائر في العراق، والذي أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات ونزوح اللاجئين، إلا أن السكان يواصلون النمو، ويمكن تفسير ذلك من خلال معدل الخصوبة في العراق البالغ 3.588 ولادة لكل امرأة وانخفاض معدل وفيات الأطفال، مستدركا في الوقت نفسه إن "معدل الخصوبة آخذ في الانخفاض مع حصول المزيد من النساء على التعليم والفرص المهنية".