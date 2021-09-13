سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موعد أولي لإعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-13T10:31:12+0000
موعد أولي لإعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية

شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن موعد أولي لإعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الموعد الأولي لاعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في نهاية شهر ايلول الجاري.

وأوضح أن عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي الفروع العلمي الاحيائي والتطبيقي والادبي والاعداديات المهنية مستمرة.

وبين أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ستجرى بعدها عملية تدقيق الدفاتر الامتحانية ونقل وتدقيق درجات الامتحان.

وانتهت الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الدور الاول في الحادي عشر من شهر ايلول الحالي.

related

إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث المتوسط

Date: 2021-05-11 06:59:58
إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية لمرحلة الثالث المتوسط

اعلان نتائج نصف بغداد لابتدائية الخارجيين

Date: 2021-06-21 08:46:11
اعلان نتائج نصف بغداد لابتدائية الخارجيين

التربية تحدد الأسبوع المقبل موعداً لإعلان نتائج امتحانات المتوسطة

Date: 2021-08-14 15:15:54
التربية تحدد الأسبوع المقبل موعداً لإعلان نتائج امتحانات المتوسطة

التربية: موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط غير محدد

Date: 2021-08-26 10:30:56
التربية: موعد إعلان نتائج الثالث المتوسط غير محدد

التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ونجاح الرصافة الاولى 68%

Date: 2019-05-24 08:20:56
التربية تعلن نتائج امتحانات السادس الابتدائي ونجاح الرصافة الاولى 68%

النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية "الخارجي" بكافة فروعه

Date: 2020-08-27 07:48:19
النتائج النهائية للامتحانات التمهيدية "الخارجي" بكافة فروعه

بكبسة زر.. احصل على نتائج الإمتحانات في العراق قبل وصولها للمدارس

Date: 2020-08-27 18:00:22
بكبسة زر.. احصل على نتائج الإمتحانات في العراق قبل وصولها للمدارس

نسب النجاح "جيدة"..التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي

Date: 2020-09-28 04:48:01
نسب النجاح "جيدة"..التربية تحدد موعد اعلان نتائج امتحانات السادس الاعدادي