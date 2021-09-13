شفق نيوز/ كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية العراقية، يوم الاثنين، عن موعد أولي لإعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في البلاد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الموعد الأولي لاعلان نتائج الامتحانات العامة للمرحلة الاعدادية في نهاية شهر ايلول الجاري.

وأوضح أن عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف السادس الاعدادي الفروع العلمي الاحيائي والتطبيقي والادبي والاعداديات المهنية مستمرة.

وبين أنه بعد الانتهاء من عملية التصحيح، ستجرى بعدها عملية تدقيق الدفاتر الامتحانية ونقل وتدقيق درجات الامتحان.

وانتهت الامتحانات النهائية للمرحلة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١ الدور الاول في الحادي عشر من شهر ايلول الحالي.