موعد جديد لاختيار أعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي وقائمة أولية بالمرشحين

شفق نيوز / مددت لجنة الأمر الديواني (23213) المكلفة باختيار مجلس أمناء جديد لشبكة الإعلام العراقي، يوم الاثنين، موعد التقديم لشغل مقاعد المجلس، لغاية 7 أيلول المقبل.

يأتي ذلك بعد انتهاء المُهلة المُقرّرة للتقديم من أجل شغل مقاعد مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي، بحسب بيان صادر عن اللجنة، ورد لوكالة شفق نيوز.

ووفق البيان، تقرر تمديد فتح باب التقديم إلى نهاية الدوام الرسمي لغاية يوم الخميس الموافق السابع من أيلول 2023، موعداً نهائياً غير قابل للتمديد.

وأكدت اللجنة، نشر قائمة بأسماء المتقدّمين للترشح، خلال الثلاثين يوماً الماضية، في وسائل الإعلام لفسح المجال لمن لم يظهر اسمه في تلك القائمة للاعتراض والتقديم مرة أخرى في المدة الجديدة المذكورة.

وأضافت: "سيكون بإمكان الراغبين بالترشح ولم تسنح لهم الفرصة سابقاً، تقديم طلباتهم مع السيرة الذاتية والمرفقات المطلوبة ورقياً إلى مقرّ شبكة الإعلام العراقي/ مديرية الشؤون القانونية، أو وزارة الثقافة/ مكتب الوزير، أو إلكترونياً على البريد:[email protected]".

وشكل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لجنة لدراسة السير الذاتية للمرشحين لمجلس الأمناء ومقابلتهم واختيار من تنطبق عليه الشروط، وتتضمن اللجنة وزير الثقافة أحمد البدراني رئيساً وعميد كلية الإعلام عمار طاهر عضوا ونقيب الصحفيين مؤيد اللامي عضوا ورئيس هيئة الاعلام والاتصالات علي المؤيد عضوا ومدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر عضوا.

وكانت شبكة الإعلام العراقي، قد أعلنت يوم 25 تموز الماضي، فتح باب الترشيح لعضوية مجلس أمناء الشبكة.

وأقال رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في شهر أيار الماضي، مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، استناداً للصلاحيات المخولة له، وبعد توصية من السوداني.