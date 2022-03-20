موعد بدء إعمار مطار الموصل على طاولة الكاظمي والجبوري

شفق نيوز/ كشفت محافظة نينوى، اليوم الاحد، أن موعد البدء بإعمار وتأهيل المطار بالمحافظة سيكون على طاولة البحث بين المحافظ ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بطلب من الاخير.

وقال المتحدث الرسمي باسم محافظة نينوى ومعاون المحافظ رعد العباسي، لوكالة شفق نيوز، إن الكاظمي طلب حضور محافظ نينوى نجم الجبوري مع الرئيس التنفيذي للجنة العليا لإعمار الموصل الى العاصمة بغداد وذلك من اجل تحديد موعد بدء إعمار مطار الموصل ومناقشته في مجلس الوزراء والبت بقضية اعمار المطار التي تأخرت كثيراً وواجهتها الكثير من المعوقات.

وفي وقت سابق اليوم، كشف النائب عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أن الحكومة الاتحادية ستخصص أكثر من 200 مليار دينار عراقي على ميزانية إعادة إعمار وتأهيل مطار الموصل الدولي، وحذر من خروج تظاهرات شعبية بالمحافظة في حال تلكؤ المشروع او توقفه.

وكان تنظيم "داعش" قد دمر البنية التحتية لمحافظة نينوى بالكامل ومن بينها مطار الموصل، الذي ما زالت ارضه قاحلة لم ير مشروع إعادة الإعمار النور فيه، وتنتشر في أرضه قطعان الماشية والحيوانات، رغم تأكيدات الحكومتين الاتحادية والمحلية على إعادة اعماره.