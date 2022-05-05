موعد انتهاء العاصفة الترابية في سماء العراق

شفق نيوز/ حذر خبير في مجال الطقس والانواء الجوية، اليوم الخميس، من حجم جزيئات الغبار المنتشرة في سماء العراق، فيما توقع انتهاء العاصفة بعد منتصف الظهر .

وقال صادق عطيه، عبر منشور له في موقع فيسبوك، إن "اقل من 2.5 مايكرون هو حجم جزيئات الغبار الذي يرافق العواصف الترابية،"، مبيناً ان "هذا الحجم صغير جدا، و يعتبر الاشد تأثيرا علئ الصحة العامة خصوصا مرضى الحساسية والربو".

وأوضح وفق خارطة نشرها أن "درجات اللون الاحمر يمثل تركيز هذه الجزيئات على محافظة صلاح الدين في لحظة الرصد"، لافتا الى أن " كل المدن عانت من ذلك".

وأضاف أيضا أن "مدن وسط البلاد والفرات الاوسط وجنوب غرب البلاد عانت من تأثير العاصفة الترابية الشديدة القادمة من شرق سوريا منذ منتصف ليلة البارحة"، موضحاً أن "هناك حالات اختناق عديدة، وتردي كبير في الرؤية الافقية".

وتوقع أن "تخف شدتها خلال الساعتين المقبلتين في العاصمة بغداد وبالتدريج تزول من باقي المدن تدريجياً"، مبيناً أن "العاصفة الان تتجه نحو بادية الجنوب، وتاثيرها اقل شدة على مدن الجنوب ومنها مدينة البصرة".

ويغطي التراب سماء العاصمة العراقية بغداد وبشكل كامل منذ ليل امس، وذلك بعد هبوب العاصفة الترابية من الحدود الغربية حيث صحراء محافظة الأنبار، في وقت دخلت مستشفيات العاصمة حالة الانذار لاستقبال الاف الحالات من المصابين بالاختناق.

ووجه مدير نجدة بغداد العميد صباح الربيعي الدوريات بالتجوال في عموم مناطق العاصمة، اتخاذ إجراءات احترازية والتدخل الفوري لنقل أي حالة اختناق إلى مستشفيات العاصمة، وذلك مع اشتداد عاصفة ترابية تضرب عدة مدن في البلاد.

ووجه الربيعي ايضاً بحسب بيان، الدوريات الى الانتشار واخذ الحيطة والحذر والتجوال المستمر في الازقة والمحلات حتى لا يتم استغلال سوء الاحوال الجوية من قبل ضعاف النفوس لتنفيذ عمليات سرقة او دكات عشائرية او اطلاق النار.