موظف يشتري منزلاً ببغداد ليتفاجأ بحقل قذائف مدفع بحديقته (صور)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بالعثور على 24 قذيفة مدفع نمساوية مدفونة بحديقة منزل قيد الانشاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن موظفاً حكومياً، اشترى منزلاً متروكاً من امرأة في شارع المنظمة بمنطقة العامرية ببغداد، وعند محاولته هدم المنزل لإعادة بنائه عبر الحفارات تفاجأ بالعثور على القذائف مدفونة بحديقة المنزل.

ولفت إلى أن صاحب المنزل الجديد استعدى القوات الأمنية شرطة الكرخ، والتي قامت بدورها برفع المقذوفات دون حادث يذكر.