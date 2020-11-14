موظف حكومي ينهي حياته شنقاً في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم السبت، بانتحار مدني شنقاً في ناحية جنوب غرب بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "موظفاً اربعينياً يعمل في دائرة المجاري في ناحية بني سعد، (18 كم جنوب غرب بعقوبة)، عثر عليه مشنوقاً في غرفته وسط ظروف غامضة".

وأضاف، أن "اسباب الانتحار لم تتضح حتى الان"، مشيراً إلى أن "السلطات الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث".

واكدت منظمة مدنية في ديالى بوقت سابق لوكالة شفق نيوز، تسجيل اكثر من 20 محاولة وحالة انتحار في ديالى خلال العام الحالي لأسباب ودواع متعددة.