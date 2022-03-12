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موظف بلدية النجف يناقض بيان الشرطة ويكشف تفاصيل "الهجوم المسلح".. فيديو

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-12T13:03:26+0000
موظف بلدية النجف يناقض بيان الشرطة ويكشف تفاصيل "الهجوم المسلح".. فيديو

شفق نيوز / كشف الموظف في بلدية النجف، الذي تعرض لإطلاق نار وضرب، يوم السبت، عن تفاصيل جديدة منافية لما ذكرته شرطة المحافظة بشأن الحادثة.

وقال الموظف، في مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة شفق نيوز، إن "عجلة نوع (نيفارا) حكومية مظللة ومن دون لوحات، فيها مسلحون، أطلقوا النار على عجلة كان يستقلها لغرض إيقافه، وبعد ذلك ترجلوا عليه وضربوه بالعصي، وأبلغوه أن هذا الإجراء (سيمنعك مستقبلاً من الخروج بحملة لرفع التجاوزات)".

وناشد الموظف، محافظ النجف، بالقول "نريد حقنا منك، أنت من وجهتنا برفع التجاوزات من هذا الموقع".

وكانت شرطة النجف، قد نفت في وقت سابق من اليوم، تعرض موظف في بلدية النجف لإطلاق نار، لافتة إلى أن الحادث حصل بعد احتكاك عجلة الموظف مع عجلة أخرى يستقلها ثلاثة أشخاص أثناء سيرهم، وأن الاعتداء كان عبر "هراوة خشبية".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف، بإصابة موظف بلدية بجروح "خطيرة" نتيجة إطلاقات نارية تعرض لها بعد مشاركته في حملة لإزالة التجاوزات من أحد الأسواق وسط مدينة النجف.

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