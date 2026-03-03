موظفو وعمال النظافة في ديالى يحتجون على استقطاع رواتبهم للشهر الثاني

شفق نيوز- ديالى

شهدت محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، احتجاجا نظمت من قبل موظفي وعمال تنظيف دوائر البلديات بسبب قطع مبالغ من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن موظفي وعمال تنظيف بلديات الخالص وبني سعد نظموا وقفات احتجاجية واضربوا عن العمل اليوم، بسبب استقطاع 15 ‎%‎ من رواتبهم نتيجة نقص في التمويل، على حد قولهم.

وأضاف أن المحتجين أكدوا أن الاستقطاع يحدث للشهر الثاني على التوالي بعدما تم قطع 14‎%‎ من رواتب شهر كانون الثاني، لافتا الى أن المحتجين يطالبون بالتدخل وصرف رواتبهم كاملة بلا استقطاع كونها قليلة ولاتكفي لمتطلبات الحياة مع الغلاء في الأسواق.

وكان موظفو بلدية الخالص نظموا الشهر الماضي احتجاجا بسبب استقطاع 14‎%‎ من رواتبهم بسبب نقص السيولة، فيما أعلنت تربية ديالى ومديرية الماء في المحافظة استقطاع مبالغ من رواتب الموظفين لذات السبب.