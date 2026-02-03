موظفو معمل ورق البصرة يواصلون احتجاجاتهم ضد "الاستقطاعات الجائرة"

شفق نيوز- البصرة

تستمر الوقفات الاحتجاجية لموظفي معمل ورق البصرة، لليوم الثاني على التوالي، احتجاجًا على التعديلات الأخيرة في التوقيفات التقاعدية ونسب الاستقطاع، التي زادت العبء المالي على الموظف، خصوصًا أصحاب الرواتب المتدنية، وسط دعوات لإلغاء القرار وإعادة الحقوق.

وقال ممثل الموظفين، عمار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "القرار الأخير حول الاستقطاعات مخالف للقانون، فقد كان الموظف يتحمل 10% فقط، والدولة تساهم بنسبة 15%، أما الآن فكل النسب أصبحت على عاتق الموظف، أي 25% إجمالي. هذا ظلم واضح ويؤثر على حياتنا اليومية".

وأضاف الموسوي، أن "الوقفة الاحتجاجية مستمرة حتى إلغاء هذا القرار الجائر، وندعو الجهات الرسمية إلى التدخل العاجل لضمان حقوق الموظفين وإعادة التوازن المالي. لا يمكن ترك الموظف وحده يتحمل كل هذه الأعباء، خاصة مع الرواتب المتدنية".

وخرج العديد من الموظفين وأساتذة الجامعات في بغداد والمحافظات منذ أسابيع في عدة احتجاجات بسبب استقطاعات الحكومة لرواتبهم، وإلغاء العديد من المخصصات، بينها مخصصات الشهادة والايفادات الحكومية، الخطوة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال العراقية في محاولة لسد العجز المالي في ميزانية الدولة.