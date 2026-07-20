موظفو معمل "سمنت بادوش" يحتجون للمطالبة بحقوقهم الوظيفية

شفق نيوز- نينوى

شهدت محافظة نينوى، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية غاضبة نظمها موظفو معمل سمنت بادوش التوسيع الحكومي، للمطالبة بإنصافهم وتعديل درجاتهم الوظيفية وإضافة سنوات الخدمة، مؤكدين أن المعمل تابع للقطاع الحكومي بالكامل ولا يخضع لأي مستثمر.

وقال محتجون في الوقفة لمراسل شفق نيوز: "نحن موظفون بالاسم فقط ومحرومون من أبسط حقوقنا، حيث تم تجميد درجاتنا الوظيفية دون ترفيع منذ سنوات، ولم يتم احتساب شهاداتنا أو إضافة سنوات الخدمة الفعلية التي يمتد بعضها منذ عام 2004".

وأضاف المحتجون، أنهم يضطرون للعمل الإضافي بعد الدوام الرسمي لتأمين مصاريف المعيشة بسبب تدني رواتب وزارة الصناعة، مناشدين رئيس الوزراء علي الزيدي، ووزير الصناعة الجديد التدخل العاجل لمحاسبة المقصرين، ومساواتهم ببقية المعامل الحكومية، مؤكدين مواصلة احتجاجاتهم حتى نيل حقوقهم المشروعة.