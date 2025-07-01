موظفو مطار البصرة يحتجون للمطالبة بالحوافز ورفض اتفاقية IFC (صور)

شفق نيوز - البصرة

نظم موظفو مطار البصرة الدولي، يوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية داخل صالة المطار الرئيسية، رفضاً لما وصفوه بمحاولات تقسيم شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية، وللمطالبة بتحقيق مجموعة من المطالب المتعلقة بالحقوق الوظيفية.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز، إنهم يطالبون بإعادة الحوافز التي تم إيقافها مؤخراً، مؤكدين تمسكهم بحقوقهم تحت شعار "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق"، كما عبّروا عن رفضهم لما اعتبروه سعياً لتحويل المطارات إلى مشاريع استثمارية.

وأضاف المحتجون أنهم يطالبون رئيس الوزراء بتأسيس شركة المطارات العراقية بإدارة وطنية موحدة، مؤكدين أن "شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية هي كيان واحد لا يقبل التقسيم".

كما أعلنوا رفضهم لاتفاقية (IFC)، التي قالوا إنها تمس السيادة الوطنية وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية في قطاع الطيران العراقي.

وشهد مطار البصرة خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات إدارية، تمثلت بإصدار ثلاثة أوامر رسمية تخص منصب الإدارة، كان آخرها يقضي بإعادة المدير السابق حسن عبد الهادي عبد الله، إلى منصبه تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر بعد رفعه تظلماً إلى وزارة النقل.