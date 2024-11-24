موظفو مطاري بغداد والبصرة الدوليين يتظاهرون احتجاجا على استثمار IFC (صور)

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من الموظفين في مطاري بغداد والبصرة الدوليين، صباح اليوم الأحد، احتجاجا على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المحتجين رفضوا استثمار المطارات العراقية من قبل مؤسسة IFC بالإضافة إلى رفضهم تحويل المطارات إلى مديرية المطارات وربطها بالقسم الفني في وزارة النقل العراقية.

وحمل المتظاهرون لافتات تتضمن مطالبهم منها ان "شركة إدارة المطارات والملاحة الجوية شركة واحدة لا نقبل بتقسيمها"، وكذلك عبارة "كلا كلا لاتفاقية IFC"، و"المطارات أساس الملاحة".