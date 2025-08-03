موظفو مصافي الجنوب يحتجون ويطالبون الشركة باحتساب الشهادات الدراسية

شفق نيوز - البصرة

نظم عدد من موظفي شركة مصافي الجنوب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة في محافظة البصرة، للمطالبة بالإسراع في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائبه و وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشأن احتساب الشهادات الدراسية لموظفي القطاع النفطي.

وقال عدد من المتظاهرين لوكالة شفق نيوز إن "قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط واضحان ولا يحتاجان لأي تأويل أو تفسير، ويقضيان بالمضي في إجراءات احتساب الشهادات النفطية والساندة، وإنصاف الكفاءات الوطنية لضمان مستقبل منصف وعادل".

وأضافوا أن "الموظفين يطالبون المدير العام بضرورة اتخاذ الخطوة الحاسمة عبر إصدار الأوامر الإدارية الخاصة باحتساب الشهادات، ولا سيما لغاية دفعة العام 2025، تنفيذًا لقرارات الحكومة المركزية".

وأوضح المتظاهرون أن "وقفة 17 تموز التي شارك بها المدير العام، وبارك خلالها قرار المضي باحتساب الشهادات، يجب أن تُستكمل بإجراءات إدارية ملموسة تترجم هذا القرار إلى واقع إداري على الأرض".

وتابعوا القول، إن "الكتاب الصادر عن وزارة النفط بشأن المضي باحتساب الشهادات كان واضحًا وصريحًا، ولا يحمل أي تمييز أو استثناء"، مؤكدين أنهم ينتظرون من الوزير التدخل العاجل والفوري لحسم الملف وإنهاء معاناة الموظفين الذين ينتظرون إنصافهم منذ سنوات.