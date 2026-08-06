موظفو مركز صحي يناشدون صحة كركوك: ندفع إيجار المبنى والمولدة من رواتبنا

شفق نيوز- كركوك

شكا منتسبو مركز بكلر الصحي التابع لدائرة صحة كركوك، يوم الخميس، من استمرار معاناتهم بعد إخلاء بناية المركز القديمة قبل أكثر من سبعة أشهر بسبب تردي حالتها الإنشائية، مؤكدين أنهم اضطروا إلى تحمل تكاليف إيجار المقر البديل وتشغيل المولد الكهربائي من رواتبهم لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية.

وقال المنتسبون، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المركز نُقل إلى منزل صغير لا تتجاوز مساحته 150 متراً مربعاً ويضم أربع غرف فقط، بعد صدور قرار بهدم البناية القديمة، مبينين أن عدد ملاكات المركز يبلغ نحو 70 منتسباً، الأمر الذي اضطر الإدارة إلى نقل عدد منهم إلى مراكز صحية أخرى بسبب ضيق المكان.

وأضاف البيان أن المركز يقدم خدماته لسكان منطقتي بكلر وعرفة، البالغ عددهم أكثر من 56 ألف نسمة، فضلاً عن موظفي عدد من الدوائر الحكومية وطلبة 41 مدرسة، إضافة إلى خدمات اللقاحات ورعاية الحوامل والأطفال.

وأشار إلى أن عقد إيجار المبنى انتهى في الأول من نيسان/ أبريل الماضي، فيما طالب مالك العقار بتجديد العقد أو إخلائه، إلا أن دائرة صحة كركوك، بحسب البيان، لم توفر مقراً بديلاً ولم تسدد بدل الإيجار البالغ 450 ألف دينار شهرياً.

وأوضح البيان أن المنتسبين اضطروا إلى جمع الأموال فيما بينهم لتسديد إيجار المبنى وأجور المولد الكهربائي لمدة شهرين، فضلاً عن دفع اشتراك خط كهرباء ذهبي بواقع ستة أمبيرات لضمان استمرار العمل.

وناشد المنتسبون، عبر بيانهم، مدير عام دائرة صحة كركوك التدخل العاجل لتوفير مقر مناسب للمركز أو تحمل نفقات الإيجار والتشغيل، مؤكدين أن رواتبهم المحدودة لا تسمح لهم بالاستمرار في تغطية هذه النفقات من أموالهم الخاصة.