موظفو كهرباء ذي قار يهددون بقطع الطاقة عن المحافظة

شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي دائرة كهرباء ذي قار، يوم الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق رواتبهم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن التظاهرة انطلقت بسبب تأخر إطلاق الرواتب لأكثر من 40 يوماً.

وأضاف، أن المنظمين للوقفة الاحتجاجية هددوا بإعلان الإضراب وإطفاء الكهرباء عن المحافظة.

وتابع، أن المحتجين دعوا الحكومة المركزية إلى معاملتهم أسوة ببقية الدوائر الأخرى في المحافظة من ناحية تقديم المساعدة لهم، حيث تبلغ جبايتهم شهرياً ملياراً و300 مليون دينار عراقي، أمام مجموع رواتبهم شهريا تبلغ ملياراً و600 مليون دينار عراقي.