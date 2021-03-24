موظفو صحة نينوى يقاضون نقابة التمريض لبيعها أراضٍ بدون سندات

شفق نيوز/ أقام العشرات من موظفي صحة نينوى، يوم الاربعاء، دعاوى قضائية بحق نقابة التمريض العراقية فرع نينوى وذلك لقيامها ببيع قطع اراض عام 2011 في منطقة الرشيدية دون تقديم أي سندات حتى عام 2021.

وتوافد عدد من أصحاب الأراضي إلى بناية المحكمة بالجانب الايسر من الموصل وتقدموا بدعاوى قضائية، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال علي سلو احد المطالبين بسند للأرض الذي يمتلكها ضمن المساحات التي تم تقطيعها وتوزيعها، لوكالة شفق نيوز، إن "المبالغ التي جمعت منهم تجاوزت ملياري دينار عراقي ولكن مضى اكثر من 10 اعوام والنقابة تماطل وتسوف في هذه القضية".

بدوره، قال راكان احمد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم ابلاغه بأنه تعرض للاحتيال وقد دفع مبلغ 8 ملايين دينار عراقي ثمن الارض ولكن لم يحصل على السند".

واشار الى انه "لن يتنازل عن القضية حتى يحصل على حقوقه".

اما رئيسة فرع النقابة انذاك سوريا الياس والتي اقام اصحاب الاراضي الدعاوى بحقها، فقد حاول مراسلنا التواصل معها واتصل بها اكثر من مرة لكن في الاتصال الاخير اجابته امرأة ادعت انها شقيقتها وقالت ان سوريا راقدة الآن في الانعاش بعد اجراء عملية جراحية معقدة في القلب ولاتستطيع التواصل مع احد.