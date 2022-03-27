موظفو تربية الديوانية يطالبون بإنقاذهم من حصار المحتجين.. وثيقة

شفق نيوز/ طالبت مديرية تربية الديوانية جنوبي العراق، اليوم الاحد، السلطات الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنتسبين والمراجعين، في وقت قرر موظفو الدائرة الاضراب عن الدوام في حال عدم التزام الجهات المعنية بحمايتهم.

جاء ذلك وفق كتاب رسمي صادر عن مديرية تربية محافظة الديونية، وموجه الى إلى مكتب المحافظ رئيس اللجنة الامنية العليا، بعنوان "حماية الموظفين والمراجعين".

وذكر الكتاب الرسمي، إن منتسبي المديرية يتعرضون لمضايقات واهانة عند دخولهم وخروجهم من المديرية، مشيراً إلى عمليات حرق الاطارات حول بناية المديرية اثناء ساعات الدوام الرسمي وما تسببه من حالات اختناق للمنتسبين والمراجعين من قبل بعض المعتصمين امام ابواب المديرية لغرض الحصول على فرصة عمل.

وتابع أن هذا المطلب حقهم الطبيعي، لكن يجب ان يكون وفق القانون والصلاحيات المتاحة، موضحاً أن مديرية التربية وخلال السنتين الاخيرتين قد استحصلت على اكثر من ٢٢ الف عقد من المحاضرين والاداريين لابناء المحافظة وبذلك تكون قد فاقت اعداد العقود في المحافظات الاخرى .

وطالب الكتاب، المحافظ والاجهزة الامنية المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المنتسبين والمراجعين، لافتاً إلى تقديم منتسبي المديرية بطلبات بتنظيم وقفة احتجاجية واضراب عن العمل لحين اتخاد الاجراءات التي تؤمن سلامتهم وتحفظ كرامتهم.

وفي وقت سابق اليوم، قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن محتجين أشعلوا الاطارات بالقرب من محيط مديرية تربية الديوانية، مشيراً إلى محاصرة عدد من الموظفين والمراجعين المتواجدين بالداخل.

وبين ان المحتجين طالبوا بالتعيينات، وصرف مستحقات المحاضرين بالمجان.