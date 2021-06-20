موظفو بلدية النجف يتظاهرون ضد فساد دائرتهم ومتعاقدون في ذي قار يطالبون بالتثبيت

شفق نيوز/ تظاهر اليوم الأحد، العشرات من موظفي بلدية محافظة النجف، ومتعاقدي منشآت النفط في ذي قار.

وأبلغ مصدر من محافظة النجف وكالة شفق نيوز؛ أن أغلب موظفي مديرية بلدية النجف الأشرف تظاهروا احتجاجا على استشراء الفساد في مديرياتهم، مشيرا إلى أن الموظفين الغاضبين من الفساد اغلقوا ابواب دائرتهم.

وأشار إلى أن هذه التظاهرة تعد السابقة الاولى من نوعها لخروج موظفين حكوميين من النجف لمحاربة الفساد.

وإلى الجنوب؛ أخبر مصدر محلي في محافظة ذي قار وكالة شفق نيوز؛ أن العشرات من المتظاهرين من عقود منشآت النفط قاموا بإغلاق مبنى ديوان محافظة ذي قار، وقطع الطريق وسط الناصرية.

ولفت إلى أن المتظاهرين من اصحاب العقود العاملين في الشركات النفطية، خرجوا للمطالبة بتثبيتهم