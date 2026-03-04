موظفو بلديات ديالى يتظاهرون رفضاً لاستقطاع 15% من رواتبهم (صور)

شفق نيوز- ديالى

نظم المئات من موظفي البلديات في محافظة ديالى، يوم الأربعاء، تظاهرة احتجاجية أمام ديوان المحافظة وسط مدينة بعقوبة، رفضاً لاستقطاع 15% من رواتبهم للشهر الثاني على التوالي.

وقال متظاهرون لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرة ضمت ملاكات إدارية وعمال تنظيف من مختلف الدوائر البلدية، احتجاجاً على اقتطاع جزء من الرواتب بذريعة نقص التمويل المالي"، مؤكدين أن "أغلب الرواتب ضئيلة ولا تكفي لتأمين متطلبات المعيشة في ظل الغلاء في الأسواق".

وأضافوا أن "تحركهم يهدف إلى الضغط على الجهات الحكومية المعنية لإيقاف الاستقطاعات ومعالجة أزمة التمويل بما يضمن صرف الرواتب كاملة".

وكان موظفو البلديات في قضائي الخالص وبني سعد قد نظموا، أمس الثلاثاء، وقفات احتجاجية مماثلة رفضاً لاستقطاع مبالغ من رواتبهم.