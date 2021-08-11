موظفو النفط يتظاهرون جنوبي العراق احتجاجاً على خصخصة محطات الوقود

شفق نيوز/ تظاهر عدد من موظفي هيئة المنتجات النفطية في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء قرار خصخصة محطات الوقود الحكومية وتحويلها إلى القطاع الخاص.

وقال أحد منظمي التظاهرة لوكالة شفق نيوز، إن قرار تأجير محطات الوقود الحكومية إلى القطاع الخاص سيتسبب بأضرار لأكثر من 5000 موظف يعملون هناك فضلاً عن ضياع حقوقهم التي يطالبون فيها منذ سنتين.

وأشار إلى أن من بين مطالبهم أيضاً رفع أجور النقل الشهرية التي لا تتجاوز الـ 30 ألف، وكذلك صرف مخصصات الطعام واحتساب الضمان الصحي، وشمولهم بنظام الساعات الإضافية وصرف موقع العمل واحتساب الشهادة الدراسية وعدد آخر من المطالب المتعلقة بالسلامة الشخصية والإجراءات الوقائية المتعلقة بجائحة كورونا.