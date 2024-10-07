موظفو الكهرباء والإعمار يتظاهرون في بغداد

شفق نيوز/ نظم العشرات من موظفي وزارتي الكهرباء والإعمار تظاهرة في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد للمطالبة بشمولهم بقطع الأراضي.

وقال أحد المتظاهرين ويدعى أحمد منعم، لوكالة شفق نيوز، إنهم "يتظاهرون اليوم للمطالبة بشمولهم بقطع الأراضي أسوة بباقي الشرائح التي منحت قطع أراضٍ لهم"، مبيناً أنهم "قدموا على مشروع داري وأعلنت أسماؤهم، إلا أنهم لم يُمنحوا هذه الأراضي".

وأضاف أنهم "يطالبون اليوم رئيس الوزراء والبرلمان بتخصيص الأراضي لهم كونهم من الشرائح الفقيرة المستحقة والتي لا تمتلك أي دار سكنية".