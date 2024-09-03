موظفو الكهرباء بذي قار يضربون عن الدوام احتجاجا على تأخير رواتبهم

شفق نيوز/ اقدم العشرات من الموظفين في محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على الإضراب عن الدوام الرسمي في المحافظة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من موظفي وزارة الكهرباء في ذي قار اضربوا اليوم عن الدوام الرسمي، واغلقوا دوائرهم احتجاجا على تأخر إطلاق رواتبهم".

وبين، أن "المحتجين رفعوا لافتات كتب عليها (رواتبنا خط أحمر، وقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، ولا نساوم على أرزاقنا)".

وتابع، مراسلنا القول إن "الموظفين المضربين عن العمل هددوا بتصعيد طرق الإضراب اذا لم تطلق رواتبهم الأسبوع الجاري".

ونأت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الأحد الماضي، بنفسها عن تأخير صرف رواتب الموظفين والعاملين لديها، محملة وزارة المالية المسؤولية بهذا الشأن.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في بيان، إن "الوزارة تعي تماماً أن الدخل الوحيد والآمن للموظف هي ( الراتب الشهري ) وتأخيره يسبب حرجاً كبيراً".

وأوضح أن "ما جرى من تأخير لصرف الرواتب ليس بسبب إجراءات الوزارة"، مردفا بالقول "تم تزويد وزارة المالية بجميع قوائم الرواتب والتي طُلبت من وزارتنا بشكل متأخر".

وكانت عضو اللجنة المالية النيابية اخلاص الدليمي قد أكدت في شهر آب /أغسطس الماضي، أن مشكلة تأخير تمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام تتعلق بجميع المحافظات العراقية ولا تقتصر على اقليم كوردستان وحسب، وذلك بسبب نقص السيولة المالية.