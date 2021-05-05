موظفو العقود يحتجون أمام رئاسة جامعة الموصل للمطالبة بتثبيتهم

شفق نيوز/ احتج المئات في جامعة الموصل من المشمولين بقرار 315 الخاص بالعقود، يوم الاربعاء، امام بناية رئاسة الجامعة مطالبين بتوفير الدرجات الوظيفية لهم وتثبيتهم على الملاك مع التخصيص المالي.

وقال احمد عدنان وهو موظف بصفة عقد منذ عام 2012 لوكالة شفق نيوز، إنه "قد يأس من حياته ولم يعد يحتمل مايجري فهو ينتظر التثبيت واستحصال الحقوق منذ 9 اعوام"، مضيفا أن "هنالك من هم اقدم منه".

وتابع أنهم "يطالبون بتوفير التخصيص المالي وتعيينهم حسب الاقدمية".

من جانبه قال رئيس جامعة الموصل، إنه "يتابع هذا الملف وان عدد موظفي العقود ليس بالقليل لكن مشكلة العقود هي في عموم الجامعات وليست نينوى فقط وكان يجب ان يخصص لهم غطاء مالي في الموازنة ولكن ماحدث خلاف ذلك".

وبحسب ماقاله المحتجون فإن عددهم اكثر من 1000 وهم سيستمرون بالاحتجاجات الى حين توفير الغطاء المالي وتعينهم فقد ضاقت بهم السبل وكثرت الوعودالحكومية دون اي جدوى، بحسب تعبيرهم.