موظفو استثمار نينوى يناشدون السوداني عبر شفق نيوز لإنهاء الشغور في رئاسة الهيئة

شفق نيوز/ ناشد موظفو هيئة استثمار نينوى، يوم الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بالتدخل لحسم موضوع اختيار رئيس لفرع الهيئة في المحافظة بعد شغور المنصب طيلة الأشهر الماضية بسبب الخلافات داخل مجلس محافظة نينوى.

وقال موظفو هيئة استثمار نينوى في مناشدة موجهة لرئيس الوزراء عبر وكالة شفق نيوز: "نحن موظفو هيئة استثمار نينوى نناشد سيادتكم بالتدخل في حسم موضوع تكليف رئيس للهيئة حيث أنه ومنذ تاريخ 25/3/2024 ( تاريخ انتهاء تكليف رئيس الهيئة السابق) لا يوجد رئيس أو نائبه، او حتى مجلس الادارة للهيئة بسبب عدم التوافق السياسي بين أعضاء مجلس محافظة نينوى مما انعكس سلباً على دائرتنا".

وأضافوا، أن "فرع الهيئة في نينوى يعاني من وجود فراغ إداري وشلل في المراسلات والمخاطبات ما أثر سلبا على المشاريع الاستثمارية في المحافظة".

وتابعوا أن "هناك تأخيراً في ترويج معاملات الترفيع والعلاوات للموظفين لا أحد يوقعها".

وأكد الموظفون أن "هناك تأخيراً في صرف رواتبهم مما انعكس سلباً عليهم بسبب الروتين في توقيع قوائم الراتب من قبل السيد المحافظ كل شهر".

وناشد الموظفون رئيس الوزراء بالتدخل من أجل الإيعاز لوضع حد لهذا الموضوع أو توجيه محافظ نينوى بتكليف أحد الموظفين لتسيير أعمال الهيئة بصورة مؤقتة لحين انتهاء الخلافات بين أعضاء مجلس المحافظة.